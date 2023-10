"Mas Milton Neves, você opinou aqui diversas vezes que Fernando Diniz na seleção daria supercerto…".

Pois é, meus amigos, eu realmente depositei muita fé no trabalho do jovem treinador no escrete canarinho.

Cheguei até a apostar que em pouco tempo a CBF desistiria da contratação de Carlo Ancelotti.