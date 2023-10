Carioca, Paulo Amaral foi o responsável pela ótima condição física dos elencos brasileiros nos dois primeiros mundiais conquistados pelo time canarinho, e depois ainda teve sucesso como treinador de futebol, com passagens por diversos clubes brasileiros, como Corinthains, Bahia e Fluminense, entre outros, além de ter trabalhado com êxito no exterior, no Genoa, Juventus, Porto e Al-Hilal.

No centro da imagem, está o ainda garoto Pelé, tendo Nilton Santos (de boné) e Gylmar ao seu lado. Atrás do Rei (apoiando a cabeça com a mão), está Pepe, tendo Garrincha aparecendo atrás. Mais para a esquerda, de touca, aparece o preparador físico Paulo Amaral. Foto: In My Ear

Confira notas sobre a Copa da Inglaterra após Wimbledon e sobre Paulo Amaral, que não quis aumentar a duração de seu contrato com o Juventus. Imagem reprodução do jornal "O Globo"