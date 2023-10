O Brasil de Diniz, e a derrota de hoje deixou isso ainda mais claro, é um time estéril.

Toca para o lado, toca para traz, toca para o goleiro... e absolutamente nada acontece!

E, para piorar, o sistema defensivo do escrete canarinho não parece falar a mesma língua.

É volante perdido, é zagueiro atrasado, é gol levado em cobrança de lateral...

Uma bagunça que, admitamos, não víamos nos tempos de Tite.

Com o atual técnico do Flamengo podíamos não conseguir bater de frente com as fortes equipes europeias, é verdade.