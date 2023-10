Com a parte de cima da tabela já resolvida, nos resta, no momento, olharmos para a briga contra o Z-4 do Brasileiro.

E esse embate, sim, está pegando fogo.

Bem, e mesmo com a Data Fifa, tivemos no fim de semana um jogo que movimentou as chances de rebaixamento: Cuiabá 0 x 0 Cruzeiro.