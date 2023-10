Cuiabá 0 x 0 Cruzeiro

Depois de retornar à elite do futebol brasileiro, após intermináveis três temporadas, o Cruzeiro parece estar com saudade da Série B...

Nesta reta final do certame nacional, a Raposa perde fôlego a cada rodada, e está vendo os concorrentes diretos no Z-4 se recuperarem, casos do Santos e do Vasco, sobretudo.