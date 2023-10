É verdade que no Rio de Janeiro a situação pode até ser semelhante ao que vemos na Argentina contra o Boca, com os cariocas secando o Tricolor das Laranjeiras.

Mas, nacionalmente, o Fluminense não é uma equipe com grande rejeição, apesar do que aconteceu em 2013 no triste episódio envolvendo a queda da Portuguesa.

Por isso aguardo os posicionamentos de vocês, caros internautas.

Para quem vocês torcerão na final da Libertadores?

Para o Fluminense, para que o título fique no Brasil?

Ou para o Boca, para não ver um rival nacional levantando o caneco?