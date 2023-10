Mas, agora, não dá para dizer que é minimamente razoável a revolta dos palmeirenses contra Leila Pereira, presidente do clube e do principal patrocinador do Verdão.

Claro que não concordo com tudo o que ela falou na coletiva desta tarde.

Mas em um ponto ela tem razão:

"A grande emoção (em anos anteriores ao patrocínio da Crefisa no Palmeiras) era quando não caía. Hoje as pessoas ficam estressadas porque de quatro Libertadores, ganhamos duas e em duas saímos na semifinal. Isso é ridículo", disparou a cartola na coletiva.

E nessa ela acertou no alvo!

Portanto, palmeirenses, acalmem esses corações verdes.