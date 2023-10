Pelé toca a bola para Maria Esther Bueno, que rebate com sua raquete de tênis. Aliás, na década de 60 os tenistas tinham que se esforçar muito com as raquetes, de madeira maciça, muito mais pesadas do que as de fibra de carbono de hoje em dia. Foto: Revista "O Cruzeiro", de 14 de janeiro de 1961

Um belo voleio da maior tenista brasileira e uma das maiores do mundo, em todos os tempos. Foto: Revista "O Cruzeiro", de 14 de janeiro de 1961