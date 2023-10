Em 1985, Milton e Fran Augusti no Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado e venerado pelo povo judeu por tratar-se da única relíquia do último templo. O Muro Ocidental é uma pequena parte da muralha, construída por Herodes no ano 20 a.C., ao redor do segundo Grande Templo

No ginásio da Universidade Federal de Tel Aviv, durante as Macabíadas de 1985. Em pé, o primeiro, da esquerda para a direita é Samuel Ferro, seguido por Milton Neves. O último é Fabinho, ex-craque do futsal. O quarto, agachado, da esquerda para a direita, é Sérgio Cshapiro

O jornalista Samuel Ferro e Milton Neves no topo de uma ruína em Massada, no sudoeste do Mar Morto, em 1989. Foto: arquivo pessoal de Milton Neves