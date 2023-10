Depois do fraquíssimo primeiro turno do Santos, sem esperança, cheguei a cravar neste espaço que o Maior Clube da Terra, pela primeira vez, cairia para a Série B do Brasileirão.

Não esperava, é claro, que Marcelo Fernandes, o "santo de casa" do Alvinegro praiano, faria milagres ao substituir o fraquíssimo Diego Aguirre.

Com ele, o Santos, com a vitória de hoje, acumula nada menos do que três triunfos consecutivos.

Sendo o de hoje, contra o poderoso Palmeiras, que foi o mandante do clássico, o mais significativo.

Sim, já que o Peixe não venceu o forte Verdão por acaso.

Jogou, principalmente no segundo tempo, mais do que o rival e mereceu demais os três pontos.