Mas, como a turma por aí gosta de tentar plantar emoção neste insosso sistema, vínhamos fingindo nas últimas semanas que a disputa pela taça ainda estava aberta.

Principalmente pelo fato de Bruno Lage não conseguir engrenar no comando técnico do Glorioso.

Mas a expressiva vitória do Fogão diante do Fluminense, finalista da Libertadores da América, acabou com o mínimo de esperança que ainda sobrevivia nos rivais da parte de cima da tabela.

E não só pelos três pontos, que levaram o time carioca aos 55.

Mas também pelo bom futebol apresentado agora sob o comando do interino Lúcio Flávio.

Então, fica aqui a dica para a CBF.