Em 1956, a Seleção Brasileira fez alguns jogos no Velho Continente. Esta imagem é do dia 08 de abril de 1956, quando o Brasil derrotou a Seleção de Portugal por 1 a 0, gol marcado por Gino Orlando (de bicicleta, o primeiro dos três gols que o atacante marcou com a camisa canarinho). Em pé, da esquerda para a direita: Djalma Santos, De Sordi, Nilton Santos, Gylmar, Zózimo e Roberto Belangero. Agachados: o massagista Mário Américo, Sabará, Wálter Marciano, Gino Orlando (apoiando sua mão esquerda sobre a bola), Didi e Canhoteiro

Em 1956, no Maracanã, o Brasil venceu o Uruguai por 2 a 0, com gols de Zizinho e Canário. Em pé, da esquerda para a direita: Djalma Santos, Veludo, Édson, Zózimo, Formiga e Hélio. Agachados: Canário, Ilton Porco, Leônidas da Selva, Zizinho e Ferreira. Reprodução de poster com patrocíniio da Caninha Tatuzinho

A camisa, com a inscrição FMF significava "Federação Metropolitana de Futebol", antigo nome da Federação Carioca de Futebol. Em pé: Paulinho de Almeida, Castilho, Nilton Santos, Dequinha, Zózimo, Édson Machado. Agachados: Joel Martins, Vavá (uma foto rara do Peito de Aço com bigode), Didi, Índio e Pinga