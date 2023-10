Mas nada se compara com a "pipocada" desta noite, no Beira-Rio.

No segundo tempo, já vencendo por 1 a 0, perdeu, com Enner Valencia, duas chances CLARÍSSIMAS de matar as semifinais da Libertadores diante do Tricolor carioca.

Aí o ditado mais velho da história da bola entrou em ação e, quem não fez, tomou.

E tomou logo dois, de maneira inacreditável!

E, francamente, uma classificação mais do que merecida da equipe comandada pelo fantástico Fernando Diniz.

Um time que, além de apresentar um futebol vistoso, luta e se entrega com uma raça invejável.