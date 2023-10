A briga contra o rebaixamento esquentou ainda mais depois da vitória do Santos diante do Vasco, no último domingo, e da derrota do Corinthians para o São Paulo, no sábado.

E os rápidos matemáticos da UFMG já atualizaram as chances de queda das equipes da Série A do Brasileirão.

Tirando América-MG e Coritiba, está todo mundo muito embolado e ameaçado, como você confere nos números abaixo: