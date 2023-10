De fato, depois de um primeiro turno absolutamente impecável, o Fogão começou a derrapar no returno, mas como os adversários também parecem estar com pouca vontade de levantar o caneco do Brasileiro, tudo se encaminha para o Alvinegro Carioca ser campeão.

Apesar de estar 'se esforçando' ao máximo para provocar emoção até a última rodada e perder o título mais fácil de sua história.

Culpa, em grande parte, do seu treinador, que neste jogo, abriu mão de sua principal estrela nos primeiros 45 minutos de jogo...

Deixou o campo 'carinhosamente' chamado de 'burro' pela indignada torcida no Estádio Nilton Santos.

OPINE!