Sem Sampaoli para atrapalhar, o Rubro-Negro voltou a vencer após três rodadas no Brasileiro.

E a dupla apito/VAR acabou sendo bem decisiva para o resultado, com a expulsão discutível de Kanu, do Bahia, e o pênalti bem mais ou menos marcado em Bruno Henrique.

Pedro, cobrando penalidade, marcou no segundo tempo o único tento do jogo contra o Bahia, que segue na zona do rebaixamento.

A missão de Rogério Ceni no Tricolor Baiano não será nada fácil.

Quanto ao Fla, que perdeu tudo na temporada, o objetivo segue vivo, o de tentar uma vaguinha na Libertadores do ano que vem.

Também não será moleza, pois tem muito time ali por perto com o mesmo objetivo.