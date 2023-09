Foi um gol 'na bamba', pois o que se viu no desenrolar da partida foi uma supremacia tranquila do time de Dorival Júnior, que marcou duas vezes no final do primeiro tempo, ambas com Calleri.

A partida tinha lá sua relevância, pois os dois times não estão muito distantes da zona da degola.

Como o Tricolor já garantiu vaga na Libertadores do ano que vem, é bom realmente somar pontos para não correr riscos...

O Timão ainda tem a Sul-Americana pela frente e também precisa se precaver contra o Z-4 do Brasileiro.

Bom, mas se o Alvinegro cair, foi justamente Mano Menezes quem conduziu o time na bela campanha de 2008 na Série B, que garantiu o título do certame e o triunfante retorno à elite...

Será que trouxeram o Mano pensando nessa hipótese?