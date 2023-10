Internacional 0 x 2 Atlético-MG

Semifinalista da Libertadores, com ótima chance de avançar à final, pois decide em casa a vaga após empatar com o Flu no Maracanã, o Internacional está 'brincando com o fogo' no Brasileirão.

Começou a partida com reservas e, após perder boas chances no primeiro tempo, levou dois tentos no segundo, com Hulk e Igor Gomes.