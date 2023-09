Então, na lógica corintiana, Mano Menezes parece ser uma 'bola de segurança' para manter o time longe do Z-4 do Brasileirão e, quem sabe, ainda 'abiscoitar' o caneco da Sul-Americana.

Mano tem como 'marca' principal, entre outras, acertar o sistema defensivo e, a partir daí, ajustar as peças e fazer o time jogar melhor.

É o que o Corinthians precisa para ter tranquilidade no Brasileiro e alçar outros voos futuramente.

Ele tem uma história bonita no Alvinegro, incluindo a recuperação do time com o título da Série B em 2008 e duas conquistas importantes no ano seguinte, o Paulista e a Copa do Brasil.

Aliás, aqui vale uma indagação...

Será que o Corinthians quer o Mano para evitar o rebaixamento ou, por temer tanto uma nova queda, quer o gaúcho para fazer boa campanha na Série B de 2024?