Fiori marcou época pela Rádio Bandeirantes, onde trabalhou por 38 anos, mas também esteve nas rádios Record, Tupi e Capital, todas em AM.

No dia de sua morte, Milton Neves, fã incondicional de Fiori, escreveu um belo texto em sua homenagem, que segue abaixo, na íntegra:

Morre Fiori Gigliotti, o locutor da torcida brasileira. O rádio esportivo e o futebol choram como nunca.



O rádio esportivo e o futebol nunca choraram tanto. Vitima de falência múltipla dos órgãos, morreu Fiori Gigliotti, aos 77 anos, no Hospital Samaritano em São Paulo. Exatamente aos 40 minutos da quinta-feira, 8 de junho de 2006, morria o Pelé do rádio. Não resistindo à duas operações de próstata e intestino, desaparece assim o mais emblemático dos locutores esportivos do rádio do mundo "Agora não adianta chorar?, "Tenta passar e não passa", "Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo", "É fogo" e "Lá vai o moço desta ou daquela cidade" são alguns dos múltiplos bordões que o Mestre Fiori Gigliotti consagrou no rádio, principalmente na Bandeirantes-AM. E ele foi também o pioneiro em se homenagear a cidade onde nasceu tal jogador e todo membro do "Scratch do Rádio? que ele comandou por anos e anos. Também em razão disso tornou-se o recordista em títulos de cidadão que recebeu em todas as partes do país. Foram 162 comendas.



Morreu Fiori Gigliotti e assim ele se junta a outros nomes célebres do rádio e do jornalismo esportivo como Edson Leite, Geraldo José de Almeida, Geraldo Bretas, João Saldanha, Mário Moraes, Milton Peruzzi, Ely Coimbra, Peirão de Castro, Marco Antonio Mattos, Pedro Luiz, Mauro Pinheiro, Roberto Silva, Darcy Reis, Luiz Augusto Maltoni, Carlos Aymar, Oduvaldo Cozzi, Waldir Amaral, Jorge Cury, Ary Barroso, Jorge de Souza, Ávila Machado, Aroldo Chiorino e tanta gente boa.



E como é o destino. João Saldanha morreu em Roma em meio à Copa de 90. Pedro Luiz, em São Paulo, na semana final da Copa de 98. Mauro Pinheiro, também em São Paulo, às portas da Copa de 82 na Espanha. E, agora, faltando um dia para começar a Copa de 2006 na Alemanha, morre o ícone Fiori Gigliotti, um locutor de nome diferente, voz diferente e caráter diferenciado. A morte em sua mão de ausência a tudo perdoa e apaga, mas desta feita morreu um homem sem pecados. Fiori Gigliotti subiu e está morando no céu, mas ficará por todo o sempre incrustado no carinho, no coração e na memória do nosso Cantinho da Saudade.