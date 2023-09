O corintiano até hoje está engasgado com o chapéu que o clube levou do Flamengo no final do ano passando, quando a equipe da Gávea "roubou" o técnico Vítor Pereira.

Tanto que o nome de VP sequer pode ser citado nos bastidores alvinegros.

Bem, e não é que agora o Timão está prestes a tomar outro enorme chapéu do Fla?