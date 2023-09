A partida entre São Paulo e Santos, realizada no Pacaembu na tarde de 14 de agosto de 1963, entrou para a história como o jogo em que o Santos fugiu de campo. E nada indicava que o time da Vila Belmiro usasse o recurso "cai-cai", porque o jogo começou equilibrado. Faustino abriu o placar para o Tricolor aos 5 minutos. Pelé empatou para o Peixe aos 21. Mas nos oito minutos finais do primeiro tempo acoonteceu de tudo! Benê marcou o segundo gol do São Paulo aos 37 e Sabino aumentou para 3 a 1 aos 40 minutos. Aí começou a confusão. Os santistas protestaram, o árbitro Armando Marques não tolerou as reclamações e expulsou Pelé e Coutinho. Ele estava indignado: "Quero que um avião caia na minha cabeça e de meus familiares se eu fiz alguma coisa!", esbravejava. Não adiantaram desculpas, o Santos teria de voltar para o segundo tempo com apenas 9 jogadores. No intervalo, Oswaldo Brandão, técnico do São Paulo, sentenciou: "Este jogo não vai acabar. O Dr. Nélson Consentino (médico do Santos) já me disse que vão melar o jogo". E foi o que aconteceu. O Santos voltou para o segundo tempo só com 8 jogadores: o lateral Aparecido, que tinha estreado naquela noite, ficou "contundido" no vestiário. O jogo recomeçou e aos 7 minutos Pagão ampliou para 4 a 1. Começou então o "cai-cai". Pepe e Dorval resolveram cair e esperar a maca para não voltarem mais ao gramado. Armando Marques apitou o fim da partida, pois o Santos não tinha número legal de jogadores em campo para continuar o jogo. Acima, a equipe do São Paulo que entrou em campo: EM PÉ: Ilzo, Jurandir, Bellini, Dias, Suli e Deleu. AGACHADOS: Faustino, Cecílio Martinez, Benê, Pagão e Sabino