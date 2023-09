São Paulo 1 x 1 Flamengo

Depois do que se viu no Maracanã, que ficou quase totalmente calado, já que os tricolores comemoraram bastante há uma semana, era 'batata' que o São Paulo levantaria, finalmente, o caneco da Copa do Brasil.

Me arrisco a dizer que, por conta desta fase tão conturbada do ótimo time da Gávea, foi o título mais fácil que o time do Moumbi ganhou.