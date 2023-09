E ele saiu 'cuspindo marimbondos', dizendo 'isso aqui é roubo', olhando para a câmera..

De fato, jogar em Itaquera não é fácil, seja pela torcida, que fielmente empurra o time em qualquer situação, ou pela dupla apito/VAR, sempre tão amiga do time...

Gil, como uma atacante, foi o autor do tento corintiano, aos 14 minutos do segundo tempo.

Esses três pontos caem em muito boa hora para o Alvinegro do Parque São Jorge, que tenta se distanciar do funesto Z-4...

O Botafogo, por sua vez, permanece com sua 'gordura' de sete pontos para o Palmeiras, que ontem perdeu para o Tricolor Gaúcho em Porto Alegre.

Ainda que eu ache bem difícil reverter a situação favorável do time carioca, os palmeirenses seguem sonhando com esse difícil título do Brasileiro.