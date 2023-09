A Copa do Brasil, para mim, já está no papo.

E a Série B também não é nada impossível!

Com a derrota de hoje, em casa, contra o Fortaleza, o time de Dorival segue empacado com 28 pontos, com apenas quatro de vantagem para o Santos, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Perigoso, hein?

Por essas e outras eu sou contra essa história de poupar jogador.

Até para deixar o time principal em ponto de bala, as equipes precisam mandar sempre a campo o que têm de melhor!