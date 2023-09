Jorge Sampaoli não foi contratado pelo Flamengo em abril deste ano pelo poderoso Flamengo à toa.

O treinador argentino, desde o seu bom trabalho no Chile, tem sido um profissional cobiçadíssimo não só aqui na América do Sul, mas no mundo todo.

Tanto que já teve passagens pelo Sevilla, pelo Olympique de Marseille e até mesmo pela seleção argentina.