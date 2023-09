E quando tudo se encaminhava para a igualdade no placar, Julio Furch fez o gol de virada para o Peixe, fazendo acender uma luz no fim do túnel do time da Vila Belmiro!

É verdade que o Santos segue na zona do rebaixamento, mas essa é a típica vitória que pode fazer 'virar a chave', para o elenco ganhar confiança.

Talvez, seja o caso de manter o bom Marcelo Fernandes, que conhece muito bem o Peixe.

Mas, pelo jeito, será sofrido até a última rodada.

E o Bahia que se cuide também!

