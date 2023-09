A torcida alvinegra, que é maravilhosa, seguiu apoiando o time, que em apenas sete minutos virou a partida, com Fábio Santos, Lucas Veríssimo e Yuri Alberto, entre os 44 e os 51 minutos da etapa inicial.

Mas o placar não estaria 'fechado', e o Tricolor empatou logo aos 5 minutos de bola rolando do segundo tempo, com Everton Galdino em seguida reassumiu a liderança da partida, com Luis Suárez, que não havia marcado nenhum gol fora de casa pelo Brasileiro e quebrou a escrita, fazendo o quarto gol gremista.

Mais na raça, na força de vontade, o Timão empatou com Giuliano, que havia acabado de entrar, no lugar de Gabriel Moscardo.

No final, uma lance de penalidade cometido por Yuri Alberto que já foi marcado aos montes ultimamente, mas que passou batido pelo árbitro e o VAR.

Ou seja, o apito também ajudou o Timão!

De qualquer forma, que jogo!