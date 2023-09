Jogadores do Santos e Nuremberg, na Alemanha, em 1975. Atrás, da esquerda para a direita: Euzébio, Pitico (abraçando Clodoaldo e Zé Carlos Cabeleira). À frente: Marinho Peres, Carlos Alberto Torres e Willians. Foto enviada por Weley Miranda

O Palmeiras enfrentou o Alianza do Peru no Parque Antártica em 12 de abril de 1979, pela Libertadores, e venceu por 4 a 0, gols de Pedro Rocha, Rosemiro e Baroninho (dois), que entrou no lugar de Osmir. O time alviverde, em pé, da esquerda para a direita: Rosemiro, Gilmar, Polozzi, Ivo Wortmann, Marinho Peres e Pedrinho. Agachados: Amilton Rocha, Osmir, Zé Mário, Pedro Rocha e Nei. O mascote é filho de Ademir da Guia. Foto: arquivo pessoal de Zé Mário