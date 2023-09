Se lá no Rio existem coisas que só acontecem com o Botafogo, aqui em São Paulo nós tempos a versão de que tem coisa que só acontece com o Palmeiras.

Afinal de contas, como pode o time viver uma mini-crise mesmo após uma vitória com gol nos acréscimos?

"Culpa" de Breno Lopes, autor do gol que salvou o Verdão contra o Goiás.