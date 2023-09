Foi quando Paulinho (sempre ele) marcou mais um gol na casa atleticana, abrindo o caminho para a vitória do Maior de Minas.

Mas aí a reta final do jogo pegou fogo, com as equipes, enfim, se "agredindo" de forma mais frenética.

E deu tempo até mesmo de Diego Costa balançar as redes em uma jogada que causou grande reclamação por parte dos botafoguenses.

Sim, a bola veio de um adversário, mas será que o árbitro não considerou que Diego Costa se aproveitou da posição de impedimento para marcar o gol?

Pelo menos foi isso que entendi da decisão do juiz.

Você também?