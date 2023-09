O santista, acostumado com títulos e craques, vive em 2023 o seu pior momento como torcedor.

O projeto de "apequenamento" do clube, iniciado com Laor, e com digitais de tantos outros cartolas, atingiu o ápice do "sucesso" nesta temporada.

É que está mais na cara que nariz que o Peixe será rebaixado para a Série B do Brasileirão.