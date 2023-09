Depois dessa vergonhosa derrota em casa para o Cruzeiro, a questão já entrou na base do "quando" ou "em que rodada" o rebaixamento vai se confirmar.

É claro, pois não dá para imaginar que em setembro ainda possa ser feita alguma coisa para mudar a triste trajetória santista em 2023.

Nessa altura do campeonato não tem como mandar todo mundo embora e recontratar do zero, que é o que penso ser a única coisa que ajudaria o Alvinegro praiano neste momento.

Então, viveremos, até que o rebaixamento seja consumado, os nossos piores dias como torcedores do Santos Futebol Clube.

Quem diria que um time que nasceu para brilhar no mundo, parando até mesmo duas guerras, viveria neste 2023 seus dias mais melancólicos.

Fruto, com todo o respeito, do pífio trabalho que tem sido feito na Vila Belmiro HÁ ANOS!