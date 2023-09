E pior: pelo histórico de freguesia do Alvinegro diante do Tricolor do Pici, imaginava também que seu time sequer um pontinho traria na bagagem.

E não deu outra!

Inclusive, o Corinthians precisa agradecer aos céus por ter levado só 2 a 1 do Fortaleza.

Podia ter levado até mesmo quatro ou cinco.

E só não levou três lá na capital do Ceará pelo fato de o apito-amigo ter dado as caras nesta noite.

Ah, gente, não existe anular aquele golaço de Marinho, depois de uma matada claramente no peito.