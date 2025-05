Eis aqui o jeitinho brasileiro, meu caro João Martins

O assessor técnico de Abel Braga, o português João Martins, reclamou do jeitinho brasileiro depois do jogo em que seu time perdeu para o Flamengo. No mesmo jogo o diretor técnico do Flamengo, José Boto, sugeriu que estamos no terceiro mundo ao reclamar de uma invasão do vestiário dos juízes por alguém do Palmeiras - o que não aconteceu.

Vamos falar primeiro do jeitinho brasileiro. De fato, João está certo: existe mesmo um jeitinho brasileiro.

Ele se manifesta todas as vezes que a bateria da Portela entra na avenida. Ele está vivíssimo no Olodum. Ele mora em Gilberto Gil, Leila Gonzales, Ailton Krenak, Chico Buarque, Fernanda Torres, Wagner Moura, Carolina Maria, Ana Maria Gonçalves, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo. Ele está na cintura de Garrincha, na cabeça de Pelé, na genialidade de Marta, na alma de Zico, na perna esquerda de Rivellino. Ele esteve com Senna, entrou no tablado com Daiane dos Santos e na trave com Rebecca Andrade. Já dançou o frevo, meu caro João? Já chacoalhou com o funk e com o forró? Olha aí o jeitinho brasileiro explodindo fronteiras e gerando vida. Quem sabia bem dele era Telê Santana que, em 82, encantou o mundo com nosso jeitinho muito brasileiro.