Um espetáculo de viralatice e cafonice inaugura a era Ancelotti

No mais, uma convocação estilo festa estranha com gente esquisita. Muito jogador de times sem expressão na Europa, Hugo do Corinthians (é bom goleiro, mas ainda não de seleção) e ausências importantes como Matheus Pereira e Kaio Jorge, ambos do Cruzeiro.

Neymar não foi convocado mas o treinador fez questão de dizer que falou com ele antes e explicou tudo. Fez isso com todos os que estavam na pré-lista? Pouco provável. Ou seja: Neymar deu ok para sua não convocação. Tem Antony, acusado de violência doméstica, e teve os mimos do amigão Falcão, acusado de importunação sexual. Dois casos arquivados porque nesse mundo a palavra de uma mulher apenas, a despeito das provas e dos indícios que ela apresente, não vale nada.

Pontapé inicial dado da era Carlo Ancelotti. Estamos falando de um homem sério, embora tenha chegado com filho e genro na sua comissão técnica, que pode sim conseguir resultados importantes. Mas isso depende de diversas variáveis.

Depende de como ele vai nos ler. Depende de como ele vai assimilar nossa cultura. Depende de como conseguirá se encaixar no modelo de trabalho da CBF. De como lidará com as críticas. De como conseguirá se motivar. De como vai querer nos conhecer. De como vai passar pelo calor.

Não basta pegar o melhor treinador do mundo e dar a ele a seleção mais vitoriosa da história e esperar sucesso como se houvesse uma fórmula mágica. Futebol é, antes de mais nada, relacionamento. Dentro de fora de campo.

Se essa apresentação cafona tiver alguma simbologia no que vem por aí, eu diria que o futuro da seleção é bastante sombrio. Aguardemos.