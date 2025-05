Necessidade de um treinador estrangeiro é símbolo da falência da seleção

Carlo Ancelotti chegou como se um rei fosse. Voo monitorado minuto a minuto, pompa de estadista, recepcionado pelo Movimento Verde e Amarelo com batucada. Muitos acreditam que ele veio nos salvar de nós mesmos. Pode ser. Não tenho como duvidar. Estamos jogados a nossa própria sorte.

A seleção começou a morrer em 1986. Uma morte quase imperceptível e que foi desenganada em 1994 e em 2002. Poucos notaram que o processo de morte estava vivíssimo mesmo com essas conquistas. Abandonamos nosso estilo, nossa cultura. Nos organizamos para vencer e nada mais. E só perdemos. A CBF afundou no autoritarismo e em dirigentes inescrupulosos. Virou uma empresa imensamente lucrativa observando de seu altar refrigerado a falência do futebol brasileiro.

Tudo deu muito errado desde 2002. A morte já não passava desapercebida. E então vieram com a solução: o treinador italiano considerado o melhor do mundo.