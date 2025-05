Palmeiras escolhe o conservadorismo e paga com a moral

Não foi qualquer vitória. Era aquela tal de "final" antecipada que nos acostumamos a conhecer no campeonato de pontos corridos. Mas era mais. Era o encontro dos dois melhores times do Brasil faz um tempo. E de dois treinadores jovens, adorados e badalados.

Mas o Palmeiras, mesmo em vantagem no campeonato jogando diante de sua torcida, escolheu o conservadorismo. Escalação que prezava mais pela defesa do que pela criatividade. Dobra de lateral com Giay e Myke. Dois volantes pouco criativos e Estevão, muito abaixo do esperado, batendo cabeça com Myke.

Por que o palmeiras optou por jogar de forma tão conservadora mesmo estando na liderança isolada fica como questionamento. Mesmo jogando nesses termos, poderia ter ganho já que o Flamengo, atuando fora de casa, optou pelo acanhamento e pouco fez. Pior para quem esperava um jogaço. Não teve isso.