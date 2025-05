Clubes que abraçaram Ednaldo e agora criticam a estrutura devem explicações

Mas e os clubes que ontem babavam por Ednaldo e agora exigem mudanças tornando pública uma lista de tarefas que devem ser executadas pelo novo mandatário? Por que não fizeram a mesma coisa com Ednaldo? Por que o recolocaram no poder com festas e sorrisos? Dormiram sem consciência e acordaram conscientes? O que mudou da noite para o dia? Por que apoiaram Ednaldo sem lançar críticas? Se Ednaldo estivesse no poder seguiriam calados como antes? Estava tudo ótimo e de repente não está mais. O que fez esses executivos acordarem? Queremos saber.

O futebol brasileiro padece. Essa gente que está no poder, e se manterá no poder, é uma gente endinheirada, autoritária, feliz e viajante. Para eles, tudo vai bem. Fingem que veremos renovação e acham que nos enganam colocando no poder um jovem médico e executivo como quem diz: viram como mudamos? Não mudaram e não mudarão. Assim como não mudariam com Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente da Federação Paulista, no comando. Os interesses seguem sendo os mesmos, os métodos seguem sendo idênticos.

Ouço a palavra "coronelismo" sendo usada para definir a família Xaud e me encolho. Essa palavra nunca foi usada com as famílias Covas ou Cardoso. Por que? Trata-se de uma mesma circunstância. Ancelotti trará em sua badalada comissão o filho e o genro, mas pouco importa. É italiano chique, nunca coronel. Nem mesmo Tite/Titinho, Ramon/Ramonzinho, Dorival/Dorivalzinho evocam esse coronelismo na crítica. Mas de Minas Gerais para cima tudo é coronelismo.

Xaudezão e Xaudezinho são a mais perfeita tradução de um Brasil violento, machista, patriarcal e oligárquico. E a CBF é construída a sua imagem e semelhança. Há coronéis de norte a sul; há coronelismo além-mar. Pobre futebol brasileiro, mais uma vítima fatal dessa ganância enlouquecida por poder e por dinheiro.