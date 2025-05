Arsenal feminino redime masculino e é campeão da Champions

Diante de 40 mil pessoas o Arsenal venceu o favorito Barcelona na final da Liga dos Campeões disputada em Lisboa nesse sábado, 25 de maio. Uma vitória construída na raça e na vontade diante de um Barcelona cheio de estrelas e multicampeão. Os gunners, que quase chegaram à final masculina a ser disputada sábado que vem, ficaram com o título e com a festa.

Dessa vez, não houve episódios de assédio sexual cometido por dirigentes no tablado onde as atletas recebem medalhas e troféu. A festa aconteceu como tinha que ser, com muita emoção e êxtase. Nenhum homem tirou das atletas o direito à celebração e também o direito a dores permitidas - aquelas que têm a ver com a derrota, com o fracasso, com a decepção. As atletas do Barcelona estavam visivelmente tristes enquanto cumprimentavam as do Arsenal, escancaradamente emocionadas.

É sempre visitar uma dimensão do sagrado ver um estádio abarrotado para ver jogos femininos. É a certeza de que a luta por espaço vale cada esforço e cada lágrima. Quando um time feminino vence e levanta um troféu suadamente conquistado dentro de um estádio completamente lotado, todas nós ganhamos. Parabéns às Gunners. Título conquistado de forma irretocável e heroica.