Neymar está sendo cruel com o manto que o revelou e que o acolheu de volta

Liguemos uma declaração à outra. Neymar e seus parças vivem grudados. Sobre o que falam? Sobre a crise climática e a incalculável dor das crianças exterminadas de fome em Gaza? Certamente falam sobre o que tem acontecido na vida do Juninho. E provavelmente conversam sobre Neymar ser o cara e os demais, bem, deixarem a desejar. Neymar, uma vítima desse time ruim em que o meteram. Mas quem o meteu nesse time? Neymar não sabia para onde estava voltando?

Neymar está cuspindo no manto que o revelou e que o acolheu. O time pode não ser o melhor, mas está longe de ser o pior. E Neymar, que não joga há dois anos, deixou de ser o salvador de qualquer coisa faz tempo. Aliás, quando exatamente ele foi decisivo como Messi? Talvez no Santos campeão da Libertadores. Mas quando além disso ele foi o destaque maior? No Barcelona havia mais dois ou três tão decisivos como ele.

Agora faltam três jogos até o contrato com o Santos se encerrar. Se essa história da volta para casa terminar aí, terá terminado vergonhosamente para ambos.

A entrevista que ele deu depois do jogo com o CRB revela o que pensa Neymar. Ele ainda se vê como aquele que vai ganhar um jogo a qualquer momento e ele quer atuar com uma constelação ao seu lado, mesmo tendo deixado ele mesmo de ser uma estrela em campo.

A volta de Neymar é oficialmente um mico. O Santos perdeu muita coisa, embora tenha vendido mais camisas. Perdeu moral, perdeu dignidade e perdeu provavelmente o ano inteiro. Mas Neymar ganhou a Kings League.

