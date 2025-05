Em entrevista, Augusto Melo indica que vive em um condomínio em Urano

Augusto Melo começou a coletiva de imprensa que supostamente esclareceria seu indiciamento por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro com "quem me conhece sabe" para celebrar sua honestidade. Minha vontade era berrar e interromper o que viria pela frente. Mas eu não estava na coletiva, estava sozinha em casa e de nada adiantaria eu me descontrolar. Segui escutando.

Ao lado de seu advogado, que falava de forma objetiva e clara, Melo mantinha os braços cruzados, a boca travada, o corpo jogado para trás. O advogado começou explicando o que é um indiciamento e dizendo que ele não tira a presunção de inocência de ninguém. Verdade absoluta. Mas, do lado de cá do balcão, que a polícia tenha encontrado motivos suficientes para indiciar o presidente em exercício do Corinthians por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro é sim gravíssimo.

"Indiciamento não significa nada", reforçou o advogado. Pode até ser que não aos olhos da lei. Mas aos olhos da moral e da ética significa sim que o presidente em exercício tenha seu nome associado a essas três tipificações. É absurdamente grave. É indecoroso. É indecente.