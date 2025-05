Espero que essa imagem ofenda e revolte você

Faz algum sentido para você que o futebol brasileiro tenha essa representação nos espaços de poder? É esse o perfil de quem ama futebol nesse país? Onde está você nessa deprimente imagem?

Ali atrás, escondida e quase na ponta dos pés, tem uma mulher. Uma única mulher que vai ser engolida pelo sistema em pouco tempo. No mais, vejo um mesmo sujeito político, uma única representação, uma mesma forma de pensar. Samir Xaud vai mudar alguma coisa no nosso futebol? Zero. Nada de relevante.

Mérito nesse Brasil é nascer na família certa. Todo o resto é luta.