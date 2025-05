Classificação do Fluminense expõe sintomas sociais de uma torcida adoentada

Aparecidense e Fluminense se encontram em Brasília pela Copa do Brasil. Mando do Aparecidense, que decidiu levar o jogo para a capital federal a fim de embolsar uma grana extra. Diante de um estádio esvaziado, o jogo começou muito ruim. Fluminense atacava de forma negligente, criava e não levava perigo real, mas tinha a bola e o domínio. Numa dessas, gol do Aparecidense, time que está na série D e contava com 50 torcedores no Mané Garrincha.

No começo do jogo, festa e canções de incentivo para o tricolor. Depois de vinte minutos, tensão e algumas vaias. Na sequência do gol do mandante, muitas vaias.

O Fluminense seguia atacando, o gol do adversário parecia uma eventualidade, o jogo não estava nem no segundo tempo ainda. Havia todos os motivos do mundo para acreditar que o Fluminense conseguiria ficar com a vaga. Por que tantas vaias? Por que tanta raiva? Por que tão cedo?