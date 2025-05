Podcast revela quando exatamente a alegria rompeu com Neymar

Prestem atenção em Neymar desfilando seu casacão amarelo com a frase "não sejam burros" pela final da Kings League. O olhar envergonhado, os passos travados, a perna dura, o ombro erguido, o constrangimento explícito. Neymar não está feliz. Faz tempo que a leitura é essa. Ele vai à balada, ele ri, ele dança, ele brinca com os parças, ele samba na Sapucaí, ele debocha de quem o critica tentando aparentar leveza, mas o corpo revela. O corpo sempre revela.

Escutar o quinto capítulo do podcast "Neymar", uma produção do UOL Prime, faz a gente compreender quando exatamente a alegria e Neymar romperam. Foi na ida de Barcelona para Paris. A alegria do rapaz saiu de Barcelona e nunca chegou a Paris. Desde então, me parece que o que Neymar faz - e que nos parece sempre tão bobo e teatral - é para esconder tanta tristeza, tanta solidão, tanta melancolia.

Tudo parece forçado de fato: a dança, o sorriso, a raiva, as lágrimas. Um personagem desesperado para se firmar como real e para se reencontrar com o encantamento. Neymar saiu de Barcelona com 25 anos. Talvez tenha sido a última cidade a vê-lo feliz. O campo foi reflexo dessa alegria. Depois disso, só melancolia.