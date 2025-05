O momento era para rupturas e não para conchavos

Seria o momento para pensarmos no futebol que nos cabe. Arenas, ingressos caros, dois ou três clubes se revezando no topo da tabela, protocolos e mais protocolos, torcida sentadinha e comportada, hinos para cada competição ao estilo 'trilha sonora de Game of Thrones' não fazem minha cabeça. Privatizar ainda mais o Brasileirão não me parece solução.

Seria a hora para chamarmos à mesa novos atores diferentes para repensar velhas fórmulas. Sueli Carneiro, uma das mentes mais brilhantes desse país, escritora apaixonada pelo futebol. Djamila Ribeiro, outra corintiana atenta às coisas dessa nação. Luiz Antônio Simas. Elias Jabbour. Nosso Juca Kfouri que, sim, defende a liga que eu rejeito mas cujas ideias são sempre engajadas e lúcidas a respeito desse jogo. Joanna Maranhão. Ana Moser. Marta. Sissi. Pastor Henrique Vieira. Christian Dunker. Juninho Pernambucano. Casagrande. Cris Gambaré. Eu poderia seguir por muitos parágrafos. Nomes não faltam.

Um grande conselho para repensar a estrutura desde a sua raiz.

Refundar a CBF. Refundar o futebol brasileiro. Mas não. Lá vem Xaud, apadrinhado pelos que justificam Lampedusa 70 anos depois da publicação de sua clássica obra. Vamos ser inundados de sorrisos, de clichês ("eu vim para somar"), de frases de efeito, de imagens do jovem dirigente arregaçando as mangas, das maravilhas de termos uma mulher como vice. Tomara que ela me prove equivocada e de fato aja em nome de alguma inclusão para outras mulheres e em nome do futebol feminino. Tomara que ela fale abertamente sobre as violências praticada por muitos jogadores contra suas mulheres e ex-mulheres, que se engaje em campanhas de conscientização, em cursos para educação da classe e da CBF, que olhe para as mulheres jornalistas no esporte. Pode ser que ela faça isso? Pode. Eu acredito? Só vendo.

E assim seguimos. Até que um novo escândalo apareça, mais um presidente seja afastado e o novo sonho de mudança seja bem trabalhado pelos departamentos de marketing de quem cuida das contas da turma que assumirá.