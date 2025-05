São Januário traz de volta sentimentos de um passado distante

O Vasco venceu, mas isso é um detalhe. Mais do que vencer o Vasco fez circular alegria e confiança pela arquibancada. Um tipo de êxtase como há muito não se via por lá. O êxtase de dominar um jogo, de trocar passes envolventes, de ousar. É bastante coisa devolver a essa massa sentimentos há muito perdidos.

Quem olhar o Dinizismo como trocação de passes perto da própria área terá entendido pouco a respeito desse estilo. O Dinizismo começa com alegria, solidariedade e confiança. Começa escutando o elenco. Começa menos com tática e mais com diálogo.

O Vasco que venceu o Fortaleza deu chutão, jogou recuado quando foi preciso, contra-atacou com velocidade. Teve também triangulações bonitas, cruzamentos certeiros e gols cheios de beleza, como o primeiro.