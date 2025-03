Romário e Raphinha dão aula aberta sobre masculinidade tóxica

Minha amiga Alicia Klein já escreveu uma excelente coluna sobre o tema do diálogo cometido entre Raphinha e Romário. Leiam sem falta, até porque não vou repetir o que ela disse já que concordo com tudo.

Queria apenas lembrar que palavras importam e que toda violência é precedida do verbo. Quando, na véspera de um jogo entre Argentina e Brasil, Romário pergunta se Raphinha vai dar porrada neles (nos argentinos) e Raphinha diz "porrada neles, sem dúvida. No campo e fora do campo se tiver que ser" estamos diante de uma aula.

A aula começa com a validação da masculinidade entre os dois. Romário quer saber se pode validar Raphinha e Raphina deixa claro que merece essa validação. Porrada neles. Qualquer resposta que tire a violência de seu conteúdo seria equivocada se a ideia é se provar macho para o interlocutor que é, para a classe de jogadores, um exemplo de homem.