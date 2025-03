Casos de violência sexual não deixam de existir quando saem do noticiário

Quando um homem famoso e poderoso é acusado por qualquer tipo de violência de gênero o assunto explode no noticiário. Falamos sobre tudo o que envolve o caso por dias e dias. E então o noticiário dá lugar a escândalos mais recentes e o homem poderoso e seus vícios caem no esquecimento. Nessa hora é comum que os passadores de pano entrem em cena para dizer "aquele caso não deu em nada e a vida do cara acabou". A intenção é alertar para o que uma acusação faz com a vida do acusado. Pedem calma, respeito, benefício da dúvida.

Em crimes de violência sexual as provas são raras, por motivos óbvios. Quem tem vídeo, áudio, perícia, testemunhas? Em crimes como esse, a palavra da denunciante tem peso de prova exatamente pelas especificidades. Ainda assim, na falta desse tipo de materialidade, as vozes do patriarcado berram: não há provas, estão querendo acabar com a vida do acusado.

Mesmo quando a denunciante ou o MP conseguem provas elas não são suficientemente boas. O que não falta é gente pronta para defender o acusado como se esse crime pudesse ser analisado da mesma forma que os demais.