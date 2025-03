Elenco fala em 'evolução muito grande' da seleção e eu me pergunto em que

É um distanciamento bastante grande da realidade que em nada ajuda a construir a evolução verdadeira.

Marquinhos disse durante a entrevista desse domingo que certamente o time vai receber orientações estratégicas para enfrentar a Argentina. Hoje é domingo. O jogo é terça. Eles ainda não receberam essas orientações?

A seleção está distante da população. Hoje não engaja a torcida, muito menos qualquer tipo de paixão. Pode vencer a Argentina e, ainda assim, essa realidade não será modificada. O problema é profundo e exige mudança de hábitos e costumes. Mais ou menos como a luta contra o racismo que é lutada com plaquinhas, faixas e hashtags. Não funciona e é apenas uma performance para cumprir tabela. No painel atrás dos entrevistados, com o nome dos patrocinadores, agora a gente lê em letras miúdas "racismo é crime". É muito teatro para pouco público.